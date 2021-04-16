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Відкриють школи, ТРЦ і ринки: Херсонська область послаблює карантин

Автор: Инна Собора

Херсонська область послаблює карантинні обмеження, які були раніше введені через поширення коронавіруса. Рішення сьогодні прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

Зокрема, в області буде дозволено:

  • роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів.
  • роботу непродовольчих ринків, ТРЦ, закладів громадського харчуванн з дотриманням протиепідемічних норм.

Водночас, в області продовжать патрулювання COVID-патрулі з метою контролю за виконанням суб’єктами господарювання та населенням протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів.

РБК-Україна писало, що у Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.

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Новини України Херсонская областьКарантин
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