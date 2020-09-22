Как отличить коронавирус от гриппа и что делать при выявлении симптомов: инструкция

В большинстве случаев заболевание проявляется повышением температуры, также наблюдается сухой кашель, упадок сил.
Реже при COVID-19 возникают мышечные и суставные боли, насморк, головная боль, конъюнктивит, диарея, потеря вкуса и обоняния, сыпь, изменение цвета кожи на пальцах.
Данная симптоматика заболевания развивается постепенно и может иметь слабо выраженный характер. В случае тяжелого течения заболевания коронавирус вызывает поражение дыхательной системы (пневмонию), сепсис, дисфункцию органов.
Заражение коронавирусом происходит от человека к человеку воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре на расстоянии до 1,5 м.
Мелкие капли с инфекцией из дыхательных путей больного достаточно тяжелые и быстро оседают на поверхностях и предметах. В таком случае вирус распространяется контактно-бытовым путем, если человек прикоснется к этим поверхностям и затем потрогает глаза, нос, рот.
COVID-19 может протекать бессимптомно. Также на начальных стадиях некоторые инфицированные имеют слабые проявления болезни. Поэтому заразиться можно от человека, который ощущает лишь легкое недомогание, а в целом чувствует себя нормально.
При анализе статистики заболеваемости COVID-19 некоторые данные подтверждают возможность передачи коронавируса при отсутствии симптомов, однако ВОЗ еще продолжает исследования по этому вопросу.
Данные о возможности передачи коронавируса от животных человеку отсутствуют. Однако доказан факт положительного тестирования на COVID-19 у диких и домашних кошек, собак, хорьков. Они являются восприимчивыми к инфекции и могут заражать особей своего вида. Вместе с тем известны единичные случаи инфицирования людей от норок на зверофермах. Предположительно, животные ранее заразились коронавирусом от работников фермы.
Для профилактики COVID-19 рекомендуется придерживаться санитарно-гигиенических норм:
Эффективность использования защитных масок и респираторов в общественных местах в период пандемии коронавируса ВОЗ не доказана. Однако данные средства защиты для профилактики следует использовать работникам здравоохранения, больным COVID-19 при посещении медицинских учреждений, а также лицам, осуществляющим уход за инфицированным.
Национальные службы здравоохранения могут рекомендовать гражданам использовать маски и респираторы в определенных случаях - при нахождении в общественных местах, в медицинских учреждениях и т.д..