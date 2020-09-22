Как отличить коронавирус от гриппа и что делать при выявлении симптомов: инструкция

Симптомы коронавируса

В большинстве случаев заболевание проявляется повышением температуры, также наблюдается сухой кашель, упадок сил.

Реже при COVID-19 возникают мышечные и суставные боли, насморк, головная боль, конъюнктивит, диарея, потеря вкуса и обоняния, сыпь, изменение цвета кожи на пальцах.

Данная симптоматика заболевания развивается постепенно и может иметь слабо выраженный характер. В случае тяжелого течения заболевания коронавирус вызывает поражение дыхательной системы (пневмонию), сепсис, дисфункцию органов.

Алгоритм действий при выявлении симптомов коронавируса

оставаться дома и ограничить социальные контакты

связаться с семейным врачом

описать врачу симптомы, сообщить о возможных недавних поездках за рубеж, контактах с инфицированными

следовать полученным от врача инструкциям

в случае ухудшения самочувствия (несбиваемая температура свыше 38 градусов, затруднение дыхания) - вызывать “скорую помощь”.

Как распространяется/ передается коронавирус

Заражение коронавирусом происходит от человека к человеку воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре на расстоянии до 1,5 м.

Мелкие капли с инфекцией из дыхательных путей больного достаточно тяжелые и быстро оседают на поверхностях и предметах. В таком случае вирус распространяется контактно-бытовым путем, если человек прикоснется к этим поверхностям и затем потрогает глаза, нос, рот.

Можно ли заразиться от человека, у которого нет симптомов коронавируса

COVID-19 может протекать бессимптомно. Также на начальных стадиях некоторые инфицированные имеют слабые проявления болезни. Поэтому заразиться можно от человека, который ощущает лишь легкое недомогание, а в целом чувствует себя нормально.

При анализе статистики заболеваемости COVID-19 некоторые данные подтверждают возможность передачи коронавируса при отсутствии симптомов, однако ВОЗ еще продолжает исследования по этому вопросу.

Можно ли заразиться от домашних и диких животных

Данные о возможности передачи коронавируса от животных человеку отсутствуют. Однако доказан факт положительного тестирования на COVID-19 у диких и домашних кошек, собак, хорьков. Они являются восприимчивыми к инфекции и могут заражать особей своего вида. Вместе с тем известны единичные случаи инфицирования людей от норок на зверофермах. Предположительно, животные ранее заразились коронавирусом от работников фермы.

Как защитить себя: меры предосторожности

Для профилактики COVID-19 рекомендуется придерживаться санитарно-гигиенических норм:

часто и тщательно мыть руки с мылом на протяжении 20 секунд либо обрабатывать спиртовыми антисептиками;

избегать прикосновений руками к лицу;

соблюдать социальное дистанцирование на расстоянии не менее 1,5 метра;

при кашле, чихании прикрывать рот сгибом локтя либо одноразовым носовым платком;

избегать рукопожатий, поцелуев, объятий;

избегать мест массового скопления людей;

проводить термическую обработку продуктов питания;

регулярно проветривать помещения.

Эффективность использования защитных масок и респираторов в общественных местах в период пандемии коронавируса ВОЗ не доказана. Однако данные средства защиты для профилактики следует использовать работникам здравоохранения, больным COVID-19 при посещении медицинских учреждений, а также лицам, осуществляющим уход за инфицированным.

Национальные службы здравоохранения могут рекомендовать гражданам использовать маски и респираторы в определенных случаях - при нахождении в общественных местах, в медицинских учреждениях и т.д..