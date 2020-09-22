Як відрізнити коронавірус від грипу та що робити при виявленні симптомів: інструкція

Симптоми коронавіруса

У більшості випадків захворювання проявляється підвищенням температури, також спостерігається сухий кашель, занепад сил.

Рідше при COVID-19 виникають м'язові і суглобові болі, нежить, головний біль, кон'юнктивіт, діарея, втрата смаку і нюху, висип, зміна кольору шкіри на пальцях.

Дана симптоматика захворювання розвивається поступово і може мати слабо виражений характер. У разі тяжкого перебігу захворювання коронавірус викликає ураження дихальної системи (пневмонію), сепсис, дисфункцію органів.

Алгоритм дій при виявленні симптомів коронавіруса

залишатися вдома і обмежити соціальні контакти

зв'язатися з сімейним лікарем

описати лікаря симптоми, повідомити про можливі недавні поїздки за кордон, контакти з інфікованими

слідувати отриманим від лікаря інструкцій

в разі погіршення самопочуття (несбиваемая температура понад 38 градусів, утруднення дихання) - викликати "швидку допомогу"

Як поширюється/ передається коронавірус

Зараження коронавірусом відбувається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі, розмові на відстані до 1,5 м.

Дрібні краплі з інфекцією дихальних шляхів хворого досить важкі і швидко осідають на поверхнях і предметах. У такому випадку вірус поширюється контактно-побутовим шляхом, якщо людина доторкнеться до цих поверхнях і потім помацає очі, ніс, рот.

чи Можна заразитися від людини, у якого немає симптомів коронавіруса

COVID-19 може протікати безсимптомно. Також на початкових стадіях деякі інфіковані мають слабкі прояви хвороби. Тому заразитися можна від людини, яка відчуває лише легке нездужання, а в цілому почуває себе нормально.

При аналізі статистики захворюваності COVID-19 деякі дані підтверджують можливість передачі коронавіруса при відсутності симптомів, однак ВООЗ ще продовжує дослідження з цього питання.

чи Можна заразитися від домашніх і диких тварин

Дані про можливість передачі коронавіруса від тварин людині відсутні. Однак доведений факт позитивного тестування на COVID-19 у диких і домашніх кішок, собак, тхорів. Вони є сприйнятливими до інфекції і можуть заражати особин свого виду. Разом з тим відомі поодинокі випадки інфікування людей від норок на звірофермах. Імовірно, тварини раніше заразилися коронавірусом від працівників ферми.

Як захистити себе: заходи безпеки

Для профілактики COVID-19 рекомендується дотримуватися санітарно-гігієнічних норм:

часто і ретельно мити руки з милом протягом 20 секунд або обробляти спиртовими антисептиками;

уникати доторкання руками до обличчя;

дотримуватися соціальне дистанціювання на відстані не менше 1,5 метра;

при кашлі, чханні прикривати рот згином ліктя або одноразовою носовою хусткою;

уникати рукостискань, поцілунків, обіймів;

уникати місць масового скупчення людей;

проводити термічну обробку продуктів харчування;

регулярно провітрювати приміщення

Ефективність використання захисних масок і респіраторів в громадських місцях у період пандемії коронавіруса ВООЗ не доведена. Однак дані засоби захисту для профілактики слід використовувати працівникам охорони здоров'я, хворим COVID-19 при відвідуванні медичних установ, а також особам, які здійснюють догляд за інфікованим.

Національні служби охорони здоров'я можуть рекомендувати громадянам використовувати маски і респіратори в певних випадках - при знаходженні в громадських місцях, в медичних установах і т. д..