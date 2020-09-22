Як відрізнити коронавірус від грипу та що робити при виявленні симптомів: інструкція

У більшості випадків захворювання проявляється підвищенням температури, також спостерігається сухий кашель, занепад сил.
Рідше при COVID-19 виникають м'язові і суглобові болі, нежить, головний біль, кон'юнктивіт, діарея, втрата смаку і нюху, висип, зміна кольору шкіри на пальцях.
Дана симптоматика захворювання розвивається поступово і може мати слабо виражений характер. У разі тяжкого перебігу захворювання коронавірус викликає ураження дихальної системи (пневмонію), сепсис, дисфункцію органів.
Зараження коронавірусом відбувається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі, розмові на відстані до 1,5 м.
Дрібні краплі з інфекцією дихальних шляхів хворого досить важкі і швидко осідають на поверхнях і предметах. У такому випадку вірус поширюється контактно-побутовим шляхом, якщо людина доторкнеться до цих поверхнях і потім помацає очі, ніс, рот.
COVID-19 може протікати безсимптомно. Також на початкових стадіях деякі інфіковані мають слабкі прояви хвороби. Тому заразитися можна від людини, яка відчуває лише легке нездужання, а в цілому почуває себе нормально.
При аналізі статистики захворюваності COVID-19 деякі дані підтверджують можливість передачі коронавіруса при відсутності симптомів, однак ВООЗ ще продовжує дослідження з цього питання.
Дані про можливість передачі коронавіруса від тварин людині відсутні. Однак доведений факт позитивного тестування на COVID-19 у диких і домашніх кішок, собак, тхорів. Вони є сприйнятливими до інфекції і можуть заражати особин свого виду. Разом з тим відомі поодинокі випадки інфікування людей від норок на звірофермах. Імовірно, тварини раніше заразилися коронавірусом від працівників ферми.
Для профілактики COVID-19 рекомендується дотримуватися санітарно-гігієнічних норм:
Ефективність використання захисних масок і респіраторів в громадських місцях у період пандемії коронавіруса ВООЗ не доведена. Однак дані засоби захисту для профілактики слід використовувати працівникам охорони здоров'я, хворим COVID-19 при відвідуванні медичних установ, а також особам, які здійснюють догляд за інфікованим.
Національні служби охорони здоров'я можуть рекомендувати громадянам використовувати маски і респіратори в певних випадках - при знаходженні в громадських місцях, в медичних установах і т. д..