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Чи скасує Україна карантин. МОЗ назвало умову

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Вівторок 01 лютого 2022 00:52
Чи скасує Україна карантин. МОЗ назвало умову Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, чи можливе скасування карантину в Україні. Зокрема, він назвав умову, за якої це можливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ток-шоу "Свобода слова" у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

"Щодо карантину, який знімають у різних країнах. Треба дивитися, про які обмеження йдеться. Наприклад, в деяких країнах були занадто жорсткі обмеження, не можна було ходити на вулиці без маски. Зараз вони знімають це обмеження, наприклад, Ірландія", - заявив він.

Також міністр повідомив про досвід Великобританії, "яка пройшла хвилю "Омікрону", яка вакцинувала більше 80% людей двома дозами і більше 50% бустерною дозою. Вони експериментують про позбавлення каратинних обмежень, зокрема, відвідування громадських місць без масок".

"За ними потрібно спостерігати, але досягти їх рівня охоплення щеплення, оскільки у нас тільки 50% дорослого населення вакциновано хоча б однією дозою і 47% - двома", - додав Ляшко.

Раніше ми писали, що штам "Омікрон" поширюється Україною. МОЗ дав рекомендації українцям.

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