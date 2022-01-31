Штамм "Омикрон" шириться Украиной. Минздрав дал рекомендации украинцам: что надо знать
Министерство здравоохранения призвало украинцев кроме вакцинации соблюдать карантинные меры. Они помогут сдерживать быстрое распространение нового штамма коронавируса "Омикрон" и снизить загруженность на медсистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.
"В дополнение к необходимости сделать прививку, надо помнить и придерживаться и ключевых нефармацевтических мер", - отметил министр.
Он подчеркнул, что именно эти меры будут иметь решающее значение в ближайшем будущем, чтобы интенсивность циркуляции "Омикрона" оставалась на управляемом уровне.
"И (для того - ред.) чтобы уменьшить нагрузку на наших работников первичной медицинской помощи, которые сегодня работают в сверхурочном режиме", - добавил Ляшко.
Минздрав дал рекомендации украинцам
По словам Ляшко, эти нефармацевтические меры включают следующие правила:
- избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- носите маску;
- ограничьте посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривайте помещение;
- часто мойте руки с мылом;
- не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
- не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы болезни;
- работодатели - разрешите дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период осложнения эпидситуации.