UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Отменит ли Украина карантин. Минздрав назвал условие

Автор: Анна Полисученко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, возможна ли отмена карантина в Украине. В частности, он назвал условие, при котором это возможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ток-шоу "Свобода слова" в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

"Относительно карантина, который снимают в разных странах. Надо смотреть, о каких ограничениях идет речь. К примеру, в некоторых странах были слишком жесткие ограничения, нельзя было ходить на улице без маски. Сейчас они снимают это ограничение, например, Ирландия", - заявил он.

Также министр сообщил об опыте Великобритании, "которая прошла волну "Омикрона", которая вакцинировала более 80% людей двумя дозами и более 50% бустерной дозой. Они экспериментируют о лишении каратинных ограничений, в частности, посещении общественных мест без масок".

"За ними нужно наблюдать, но достичь их уровня охвата прививками, поскольку у нас только 50% взрослого населения вакцинировано хотя бы одной дозой и 47% - двумя", - добавил Ляшко.

Ранее мы писали, что штамм "Омикрон" распространяется Украиной. Минздрав дал рекомендации украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКарантин