Отменят ограничения и разрешат массовки: Япония готовится к эксперименту с COVID-19

В Японии отменят ограничения ради эксперимента с COVID-19. Там откроют бары, театры и другие места, включая мероприятия с большим количеством людей на стадионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В Японии правительство планирует поэтапно ослабить ограничения, чтобы возобновить социальную и экономическую деятельность страны. В качестве основы используют эксперимент.

С этого месяца в ресторанах, театрах и других местах в 13 префектурах ослабят ограничения, но будут требовать доказательства вакцинации от COVID-19. Японцам даже разрешат собираться на стадионах, небольших площадках с живой музыкой и в театрах.

Эксперемент должен подтвердить, можно ли беспрепятственно проверять доказательства вакцинации посетителей или отрицательные результаты тестов. Также правительство проверит процедуры реагирования на ситуацию, когда инфекции обнаруживаются после проведения мероприятий, с помощью мер, которые включают ведение журнала всех посетителей.

В рамках эксперимента антивирусные меры будут ослаблены, если посетители докажут, что они либо полностью вакцинированы, либо предъявят доказательства отрицательного результата теста на COVID-19. Названия участвующих ресторанов, баров, театров и концертных площадок будут раскрыты позже. Правительство также будет измерять вентиляцию на объектах.