Япония сократит период карантина для вакцинированных путешественников

Япония ослабит карантинные ограничения для туристов, которые вакцинированы от коронавируса. Соответствующее решение приняли в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

С пятницы Япония сократит период карантина с 14 до 10 дней для большинства путешественников, полностью вакцинированных от COVID-19.

"По мере увеличения количества вакцинаций правительство будет поэтапно пересматривать ограничения на въезд. Это будет первое изменение, которое мы внесем", - сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Отмечается, что новые правила будут применяться к туристам, у которых есть свидетельство о полной вакцинации от COVID-19. Также путешественники должны иметь возможность наблюдаться на период карантина дома или в жилье по своему выбору.