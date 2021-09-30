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Япония сократит период карантина для вакцинированных путешественников

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Япония, Четверг 30 сентября 2021 07:36
Япония сократит период карантина для вакцинированных путешественников Фото: Япония сократит карантин для туристов с прививками (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Япония ослабит карантинные ограничения для туристов, которые вакцинированы от коронавируса. Соответствующее решение приняли в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

С пятницы Япония сократит период карантина с 14 до 10 дней для большинства путешественников, полностью вакцинированных от COVID-19.

"По мере увеличения количества вакцинаций правительство будет поэтапно пересматривать ограничения на въезд. Это будет первое изменение, которое мы внесем", - сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Отмечается, что новые правила будут применяться к туристам, у которых есть свидетельство о полной вакцинации от COVID-19. Также путешественники должны иметь возможность наблюдаться на период карантина дома или в жилье по своему выбору.

Упрощенные правила будут применяться только к людям, которые получили одну из трех вакцин против COVID-19, разрешенных правительством Японии: Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Напомним, что Япония отменяет режим ЧС, который приняли из-за пандемии коронавируса.

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