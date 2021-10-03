Скасують обмеження і дозволять масовки: Японія готується до експерименту з COVID-19

В Японія скасують обмеження заради експерименту з COVID-19. Там відкриють бари, театри та інші місця, включаючи заходи з великою кількістю людей на стадіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

В Японії уряд планує поетапно послабити обмеження, щоб відновити соціальну та економічну діяльність країни. В якості основи використовують експеримент.

З цього місяця в ресторанах, театрах та інших місцях в 13 префектурах послаблять обмеження, але будуть вимагати докази вакцинації від COVID-19. Японцям навіть дозволять збиратися на стадіонах, невеликих майданчиках з живою музикою і в театрах.

Експеримент повинен підтвердити, чи можна безперешкодно перевіряти докази вакцинації відвідувачів або негативні результати тестів. Також уряд перевірить процедури реагування на ситуацію, коли інфекції виявляються після проведення заходів, за допомогою заходів, які включають ведення журналу всіх відвідувачів.

В рамках експерименту антивірусні заходи будуть ослаблені, якщо відвідувачі доведуть, що вони або повністю вакциновані, або пред'являть докази негативного результату тесту на COVID-19. Назви ресторанів, барів, театрів та концертних майданчиків будуть розкриті пізніше. Уряд також буде вимірювати вентиляцію на об'єктах.