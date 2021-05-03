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Отношение к вакцинации улучшилось: сколько украинцев готовы сделать прививку от COVID

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 15:30
Отношение к вакцинации улучшилось: сколько украинцев готовы сделать прививку от COVID Фото: готовы сделать прививку от COVID-19 меньше половины украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%).

Готовы ли Вы лично сделать прививку в ближайшие несколько месяцев?

Отношение к вакцинации улучшилось: сколько украинцев готовы сделать прививку от COVID

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 13-15 апреля 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев были готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививки этим препаратом 67% респондентов.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в марте 2021 года ключевыми проблемами страны украинцы считали военный конфликт на Востоке Украины (47%), отсутствие работы, безработица (37%) и эпидемию коронавируса (35%).

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