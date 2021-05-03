Ставлення до вакцинації покращилося: скільки українців готові зробити щеплення від COVID
У квітні 2021 року 43% українців були готові зробити щеплення від COVID-19 у найближчі декілька місяців. Відповіли, що не готові, 52% респондентів.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Порівняно з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10 процентних пунктів (з 33% до 43%), а не готових - зменшилася на 9 процентних пунктів (з 62% до 52%).
Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня 2021 року серед 2001 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців були готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.
Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у березні 2021 року ключовими проблемами країни українці вважали військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) та епідемію коронавірусу (35%).