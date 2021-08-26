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Ответственность на государстве. Еврорегулятор еще не одобрил бустерные дозы

Автор: Тиберий Юрик

Европейская комиссия заявила, что страны ЕС, которые решат применять бустерные вакцины от коронавируса, могут столкнуться с повышенными юридическими рисками. Связано это с тем, что дополнительная доза еще не была рекомендована регулятором ЕС в области лекарственных средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Австрия, Бельгия, Франция, Венгрия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург и Словения вакцинируют граждан третьей дозой вакцины от коронавируса.

В случае неожиданных побочных эффектов, которые могут быть связаны с бустерными вакцинами, государства ЕС несут основную тяжесть любых юридических последствий.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует применение бустерных доз вакцины от коронавируса.

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