Відповідальність на державі. Єврорегулятор ще не схвалив бустерні дози

Європейська комісія заявила, що країни ЄС, які вирішать застосовувати бустерні вакцини від коронавірусу, можуть зіткнутися з підвищеними юридичними ризиками. Пов'язано це з тим, що додаткова доза ще не була рекомендована регулятором ЄС в області лікарських засобів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що Австрія, Бельгія, Франція, Угорщина, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург і Словенія вакцинують громадян третьою дозою вакцини від коронавірусу.
В разі несподіваних побічних ефектів, які можуть бути пов'язані з бустерними вакцинами, держави ЄС несуть основний тягар будь-яких юридичних наслідків.