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Пандемия коронавируса усиливается, - ВОЗ

Новина українською → Женева, Понедельник 26 апреля 2021 19:14
Пандемия коронавируса усиливается, - ВОЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитрий Левицкий

Председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. На прошлой неделе организация зафиксировала такую же динамику, которая была в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

Об этом речь шла на брифинге в Женеве.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.

Напомним, до этого глава ВОЗ говорил, что пандемию коронавируса в мире удастся взять под контроль уже в ближайшие месяцы. В то же время он был обеспокоен тем, что коронавирус начал быстрее распространяться в возрастной группе 25-59 лет.

Добавим, в Украине за минувшие сутки подтвердили всего более 5 тысяч случаев коронавируса. Количество новых случаев резко сократилось по сравнению с предыдущими периодами.

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