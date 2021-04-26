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Пандемія коронавірусу посилюється, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Понеділок 26 квітня 2021 19:14
Пандемія коронавірусу посилюється, - ВООЗ Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється. Минулого тижня організація зафіксувала таку ж динаміку, яка була у перші 5 місяців пандемії COVID-19.

Про це йшлося на брифінгу в Женеві.

Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається ріст кількості нових смертей від коронавірусу.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки ростуть 9-й тиждень поспіль, а смерті - 6-й тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, до цього глава ВООЗ говорив, що пандемію коронавірусу у світі вдасться взяти під контроль вже найближчими місяцями. Водночас він був стурбований тим, що коронавірус почав швидше поширюватися у віковій групі 25-59 років.

Додамо, в Україні за минулу добу підтвердили всього понад 5 тисяч випадків коронавірусу. Кількість нових випадків різко скоротилася у порівнянні з попередніми періодами.

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