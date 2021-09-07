Для вас пандемия закончена. Австрия отменит карантин для вакцинированных, - Курц

По словам Курца, завершение пандемии не означает исчезновения заболевания, которое, как отмечают ученые, останется среди людей в течение последующих лет.

Канцлер отметил, что в Австрии больше не будут вводить новых локдаунов для вакцинированных граждан.

"Время изоляции должно быть законченным", - отметил Курц.

Однако, те кто отказались от прививки - могут готовиться к следующим ограничениям.

"Ограничений не будет для тех, кто вакцинирован", - добавил канцлер.

Отмечается, что Курц и в дальнейшем выступает против обязательной вакцинации.