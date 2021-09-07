Для вас пандемія закінчена. Австрія скасує карантин для вакцинованих, - Курц

За словами Курца, завершення пандемії не означає зникнення захворювання, яке, як зазначають вчені, залишиться серед людей протягом наступних років.

Канцлер відзначив, що в Австрії більше не вводитимуть нових локдаунів для вакцинованих громадян.

"Час ізоляції повинен бути закінченим", - відзначив Курц.

Однак, ті хто відмовились від щеплення - можуть готуватися до наступних обмежень.

"Обмежень не буде для тих, хто вакцинований", - додав канцлер

Зазначається, що Курц й надалі виступає проти обов’язкової вакцинації.