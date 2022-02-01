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Парад вхождения регионов в "красную" зону. Под угрозой локдауна еще 9 областей: список

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине может расшириться "красная" зона карантина. Еще 9 областей под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.

Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее брифинг.

По ее словам, в Киевской школе экономики ожидают парада вхождения регионов в "красную" зону.

"9 регионов Украины уже имеют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", - заявила она.

Какие области под угрозой вхождения в "красную" зону:

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне

В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Напомним, в Украине фиксируют вспышку случаев коронавируса, вчера заболели более 30 тысяч человек.

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