Парад входження регіонів до "червоної" зони. Під загрозою локдауну ще 9 областей: список

В Україні може розширитись "червона" зона карантину. Ще 9 областей під загрозою введення локдауну вже на цьому тижні.
Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її брифінг.
За її словами, в Київській школі економіки очікують параду входження регіонів до "червоної" зони.
"9 регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківській та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - заявила вона.
Які області під загрозою входження до "червоної" зони:
У "червоній" зоні адаптивного карантину забороняється:
Обмеження "червоного" рівня не будуть застосовуватися за наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.
Нагадаємо, в Україні фіксують спалах випадків коронавірусу, вчора захворіли більше 30 тисяч людей.