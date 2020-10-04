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Париж объявлен зоной максимальной опасности из-за коронавируса

Новина українською → Париж, Воскресенье 04 октября 2020 23:44
Париж объявлен зоной максимальной опасности из-за коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новые санитарные меры будут действовать 15 дней

Правительство Франции объявило Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавируса. Новые санитарные меры вступят в силу 6 октября и будут действовать 15 дней.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Новые ограничительные меры будут объявлены в понедельник на пресс-конференции с участием мэра Парижа Анн Идальго.

При этом, рестораны могут оставаться открытыми при условии усиления санитарных мер.

Учебные аудитории или лекционные залы в университетах могут быть заполнены только на 50%.

Кроме того правительство рекомендует всем, у кого есть такая возможность, работать удаленно.

Ранее власти сообщили, что за минувшие сутки во Франции было выявлено 12 565 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Париж могут объявить зоной максимальной опасности, если в городе официально подтвердится ухудшения ситуации с COVID.

Ранее власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города.

Кроме того, во Франции усилили карантин. Страну поделили на три зоны, исходя из средней заболеваемости.

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