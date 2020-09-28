Во Франции усилили карантин из-за коронавируса

Сегодня, 28 сентября, во Франции начали действовать новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Усиленный карантин будет действовать в Париже и еще более чем 10 городах.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки. Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

При условии соблюдения строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

На прошлой неделе министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан минимизировать социальные взаимодействия из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Он также рекомендовал работодателям по возможности продлить дистанционную работу в тех зонах, в которых угроза распространения коронавируса особенно высокая. Среди таких зон - Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

Отметим, во Франции за время пандемии зарегистрировано около 540 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них около 31 тысячи человек скончалось.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во Франции зафиксирован антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом.

Также власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города.

Кроме этого, во Франции анонсировали три зоны карантина в зависимости от заболеваемости в регионах и городах.