Париж планируют объявить зоной максимальной опасности из-за COVID

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Столицу Франции Париж могут объявить зоной максимальной опасности, если в городе официально подтвердится ухудшения ситуации с COVID. Решение может быть принято уже в понедельник, 5 октября.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, передает Le Figaro.

"Необходимо, чтобы данные были подтверждены или опровергнуты в самые ближайшие дни", - заявил Веран.

В случае объявления Парижа зоной максимальной опасности, в городе будут ограничены социальные контакты между людьми, а также закроются все бары.

На прошлой неделе Веран призвал граждан минимизировать социальные взаимодействия из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Напомним, во Франции усилили карантин. Страну поделили на три зоны, исходя из средней заболеваемости.

Кроме того, во Франции зафиксирован антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом.

Также власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города.