В Париже усиливают карантин из-за коронавируса

Со вторника, 6 сентября, Париж и его пригороды будут причислены к зонам максимальной опасности в связи с большим количеством новых случаев коронавируса. Там будут действовать новые карантинные ограничения в течение 15 дней.

Об этом сообщает Lefigaro.

Как сообщается, ограничения будут действовать в заведениях общественного питания. В частности, владельцам ресторанов придется регистрировать контактные данные своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Также там нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м и принимать оплату только возле столиков. Заведения будут закрываться не позже 22:00.

Кроме того, бары и рестораны, которые не способны придерживаться этих требований, должны будут закрыться с начала действия мер.

Также ограничения вводятся для школ и университетов. Со вторника заведения должны будут перевести половину учеников на дистанционное обучение.

Отмечается, что накануне во Франции зарегистрировали 12 565 новых случаев коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что Париж могут объявить зоной максимальной опасности, если в городе официально подтвердится ухудшение ситуации с COVID.

Кроме того, ранее власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города.

Также 28 сентября во Франции начали действовать новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.