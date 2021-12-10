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Парламент Германии ввел обязательную вакцинацию медиков

Автор: Ольга Белей

Немецкий Бундестаг принял решение о введении обязательной вакцинации медицинских работников. Кроме того, прививку от коронавирусной инфекции получат и сотрудники домов престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel Online.

"Для борьбы с пандемией COVID-19 Бундестаг принял первое ограничительное требование об обязательной вакцинации медицинских работников, а также другие антикризисные правила", - пишет издание.

Законопроект поддержал 571 депутат, 80 проголосовали против и 38 воздержались. Для полного принятия документа его еще должны рассмотреть на специальном заседании верхней палаты парламента.

Согласно проекту закона, работники учреждений с уязвимыми людьми и медицинские работники должны предоставить документы о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 до 15 марта 2022 года.

Только те медицинские работники, которые смогут предоставить доказательство противопоказания к вакцинации, будут освобождены от обязательной прививки.

Кроме того, вакцинировать людей также смогут стоматологи, ветеринары и фармацевты.

Напомним, по состоянию на утро, 10 декабря в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привились более 14 млн человек. В частности, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли базовый курс вакцинации.

Стоит также отметить, что одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 143 тысяч педагогических работников (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов.

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вакцинация от коронавируса