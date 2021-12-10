Парламент Германии ввел обязательную вакцинацию медиков

"Для борьбы с пандемией COVID-19 Бундестаг принял первое ограничительное требование об обязательной вакцинации медицинских работников, а также другие антикризисные правила", - пишет издание.

Законопроект поддержал 571 депутат, 80 проголосовали против и 38 воздержались. Для полного принятия документа его еще должны рассмотреть на специальном заседании верхней палаты парламента.

Согласно проекту закона, работники учреждений с уязвимыми людьми и медицинские работники должны предоставить документы о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 до 15 марта 2022 года.

Только те медицинские работники, которые смогут предоставить доказательство противопоказания к вакцинации, будут освобождены от обязательной прививки.

Кроме того, вакцинировать людей также смогут стоматологи, ветеринары и фармацевты.