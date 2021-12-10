Парламент Німеччини ввів обов'язкову вакцинацію медиків

"Для боротьби з пандемією COVID-19 Бундестаг прийняв першу обмежувальну вимогу про обов'язкову вакцинацію медичних працівників, а також інші антикризові правила", - пише видання.

Законопроект підтримав 571 депутат, 80 проголосували проти і 38 утрималися. Для повного прийняття документа його ще повинні розглянути на спеціальному засіданні верхньої палати парламенту.

Згідно з проектом закону, працівники установ з вразливими людьми та медичні працівники повинні надати документи про вакцинацію або одужання від COVID-19 до 15 березня 2022 року.

Тільки ті медичні працівники, які зможуть надати доказ протипоказаннь до вакцинації, будуть звільнені від обов'язкового щеплення.

Крім того, вакцинувати людей також зможуть стоматологи, ветеринари та фармацевти.