Пациентам с COVID будут делать по два ПЦР-теста: в чем причина

По его словам, образцы будут забираться у пациентов с атипичным течением COVID-19 - бессимптомные и сверхтяжелые случаи. И третья группа - от тех, кто вернулся из-за границы.

"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта", - отметил Кузин

Для вышеуказанных категорий будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, а затем следующее ПЦР-исследование - для подтверждения или опровержения "Дельты".

"Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что оба ПЦР-теста будут делать за один раз.