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Пенсионеры в двух областях смогут вакцинироваться от COVID на почте: список адресов

Автор: Сергей Новиков

Пенсионеры Киевской и Черновицкой областей смогут получить прививку от COVID прямо в отделениях "Укрпочты". Мобильные бригады будут работать в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевской и Черновицкой областных государственных администраций.

"Кроме центров и пунктов прививок, мы теперь даем возможность вакцинироваться пенсионерам и в отделениях "Укрпочты". Уже охватили 12 общин. Далее перечень будем обновлять. Это позволит нашим пожилым людям обезопасить свое здоровье от тяжелого течения коронавируса", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

С адресами отделений "Укрпочты", где мобильные бригады будут вакцинировать пенсионеров, можно ознакомиться ниже.

Кроме того, с 7 октября открыли 8 мобильных пунктов в отделениях "Укрпочты" в Черновицкой области. В Черновцах они будут работать в трех отделениях - на улице Мизунской, 1, Буковинской, 33А, и Гагарина 36А. Также пункты открыли в Кельменцах, Выжнице, Путиле, Сокирянах и Берегомете.

Напомним, ранее сообщалось о пилотном проекте в Полтавской области, где проводят выездную вакцинацию пенсионеров.

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