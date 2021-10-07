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Пенсіонери у двох областях зможуть вакцинуватися від COVID на пошті: список адрес

Автор: Сергей Новиков

Пенсіонери Київської та Чернівецької областей зможуть отримати щеплення від COVID прямо у відділеннях "Укрпошти". Мобільні бригади працюватимуть у кількох населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київської та Чернівецької обласних державних адміністрацій.

"Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях "Укрпошти". Вже охопили 12 громад. Далі перелік будемо оновлювати. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

З адресами відділень "Укрпошти", де мобільні бригади будуть вакцинувати пенсіонерів, можна ознайомитися нижче.

Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях "Укрпошти" в Чернівецькій області. У Чернівцях вони працюватимуть у трьох відділення х -на вулиці Мізунській, 1, Буковинській, 33а, та Гагаріна 36а. також пункти відкрили у Кельменцях, Вижниці, Путилі, Сокирянах та Берегометі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пілотний проект у Полтавській області, де проводять виїзну вакцинацію пенсіонерів.

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