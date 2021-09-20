UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Когда переболевшие смогут получить COVID-сертификат: названа возможная дата

Автор: Владислав Красинский

Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификата не будет отличий по цвету.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Для переболевших COVID-сертификат будет доступен с октября. Как раз в активной разработке. Не будет отличий в цвете, так как речь не о вакцине и прививках. У переболевших будут антитела от болезни. То есть это те, кто не вакцинировались еще, но переболели уже", - заявили в Минцифре.

Напомним, COVID-сертификаты смогут получить вакцинированные, переболевшие или имеющие негативный ПЦР-тест украинцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус