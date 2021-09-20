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Коли ті, хто перехворів, зможуть отримати COVID-сертифікат: названа можлива дата

Автор: Владислав Красінський

Ті, хто перехворіли на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифіката не буде відмінностей за кольором.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Для тих, хто перехворів, COVID-сертифікат буде доступний з жовтня. Якраз в активній розробці. Не буде відмінностей в кольорі, бо мова не про вакцину і щеплення. У тих, хто перехворів будуть антитіла від хвороби. Тобто це ті, хто не вакцинувалися ще, але перехворіли вже", - заявили в Мінцифрі.

Нагадаємо, COVID-сертифікати зможуть отримати вакциновані, ті, хто перехворів або ті, хто мають негативний ПЛР-тест.

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Коронавірус