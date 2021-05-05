Перу заключила контракт на дополнительную поставку вакцины Pfizer от коронавируса

Минздрав Перу подписал контракт на поставку дополнительных 12 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса. Власти южноамериканской страны рассчитывают привить всех жителей до конца текущего года.
Об этом сообщил президент Перу Франсиско Сагасти.
“Мы подписали новый контракт с Pfizer на поставку дополнительных 12 миллионов доз. Таким образом, до конца года Перу зарезервировало 60 миллионов доз для продолжения вакцинации”, - отметил глава государства.
По его словам, подписать контракт на поставку дополнительных доз препарата сумел министр здравоохранения страны Оскар Угарте. Президент также уточнил, что заключение этого договора позволит привить от коронавируса всех жителей страны до конца текущего года.
Прививочная кампания от COVID-19 в Перу началась в начале февраля. По данным Минздрава страны, вакцину получил более 1 миллиона человек. Всего в стране зарегистрировано более 18 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Напомним, администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США готовится на следующей неделе разрешить использование вакцины Pfizer против COVID-19 для детей от 12 лет. Сейчас препарат разрешен людям от 16 лет.
На данный момент Pfizer еще проводит исследования эффективности своего препарата на детях от 2 до 11 лет. Результаты тестов обещают обнародовать в сентябре.
Ранее сообщалось, что Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.
Отметим, в двух странах обнаружили поддельную вакцину Pfizer. При этом одну такую подделку продавали почти за тысячу долларов.