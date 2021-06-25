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Первая в Европе. Исландия в субботу отменит все карантинные ограничения

Автор: Андрей Василюк

Исландия 26 июня отменит все карантинные ограничения и, как ожидается, станет первой европейской страной, которая сделала это. На такие меры правительство идет благодаря качественной системе тестирования и отслеживания контактов.

Об этом заявил 25 июня министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир, передает Reuters.

С завтрашнего дня исландцам больше не придется соблюдать социальную дистанцию или носить маски. В стране функционирует качественная система тестирования и отслеживания контактов.

"Мы восстанавливаем жизнь общества, к которой мы привыкли, и к которой мы стремились", - сказал министр.

Карантинные меры в Исландии включали ограничения на публичные собрания и правило социального дистанцирования в два метра.

87% людей в Исландии получили первую дозу вакцины Covid-19. В Исландии, где проживает всего 360 000 человек, заболеваемость на коронавирус составляет 1,6 на 100 000 в среднем за две недели. Количество погибших также сравнительно низкое. В общей сложности 30 человек умерли при 6637 случаях COVID-19.

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