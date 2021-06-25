Перша в Європі. Ісландія в суботу скасує всі карантинні обмеження

Відзавтра ісландцям більше не доведеться дотримуватися соціальної дистанції або носити маски. У країні функціонує якісна система тестування та відстежування контактів.

"Ми відновлюємо життя суспільства, до якого ми звикли, і якого ми прагнули", - сказав міністр.

Карантинні заходи в Ісландії включали обмеження на публічні зібрання та правило соціального дистанціювання у два метри.

87% людей в Ісландії отримали першу дозу вакцини Covid-19. У Ісландії, де проживає всього 360 000 людей, захворюваність на коронавірус становить 1,6 на 100 000 в середньому за два тижні. Кількість загиблих також порівняно низька. Загалом 30 людей померли при загальній кількості 6637 випадків COVID-19.