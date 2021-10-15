Первая "красная" зона. С какими ограничениями теперь будет жить Херсонская область

Что под запретом

Пока область будет находиться в "красной" зоне карантина, под запретом будет работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Также запрещается проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжают работать без изменений.

Кто может избежать ограничений

Ограничения не распространяются на заведения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют "зеленый" сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.

Как будут работать школы

Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.