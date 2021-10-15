Перша "червона" зона. З якими обмеженнями тепер житиме Херсонська область

Херсонська область опівночі офіційно перейшла у "червону" зону. Тепер на території регіону діють нові обмеження карантину.
Як тепер житимуть мешканці Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.
Поки область перебуватиме у "червоній" зоні карантину, під забороною буде робота:
Також забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини продовжують працювати без змін.
Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників мають "зелений" сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.
Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.