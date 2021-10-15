Перша "червона" зона. З якими обмеженнями тепер житиме Херсонська область

Що під забороною

Поки область перебуватиме у "червоній" зоні карантину, під забороною буде робота:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

непродовольчих ринків і магазинів;

спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Також забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини продовжують працювати без змін.

Хто може уникнути обмежень

Обмеження не поширюються на заклади та масові заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників мають "зелений" сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації від коронавірусу.

Як працюватимуть школи

Навчальні заклади можуть працювати в очному форматі лише за умови, що 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Однак це не стосується дитсадків та 1-4 класів.