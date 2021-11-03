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Первая "красная" зона в Украине: какая ситуации в Херсоне

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Киев, Среда 03 ноября 2021 16:33
Первая "красная" зона в Украине: какая ситуации в Херсоне Фото: Херсон первый в Украине перешел в "красную" зону: какая там сложилась ситуация (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" зону адаптивного карантина. Спустя почти три недели ситуация с коронавирусом в регионе улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента.

Отмечается, что 3 ноября в Офисе президента прошло селекторное совещание по вопросам противодействия коронавирусу под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе совещания отмечалось, что в Херсонской области зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации.

"Эта область первой в Украине перешла в "красную" зону, - отметили в ОП.

Напомним, Херсонская область находится в "красной" зоне с 15 октября. В регионе запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.

Отметим, спустя три дня после ужесточения карантина в области в Херсоне сложилась критическая ситуация с местами в COVID-больницах.

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