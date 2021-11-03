ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Перша "червона" зона в Україні: яка ситуація в Херсоні

Новость на русском →
Київ, Середа 03 листопада 2021 16:33
Перша "червона" зона в Україні: яка ситуація в Херсоні Фото: Херсон перший в Україні перейшов в "червону" зону: яка там склалася ситуація (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону адаптивного карантину. Через майже три тижні ситуація з коронавірусом в регіоні поліпшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Офісу президента.

Зазначається, що 3 листопада в офісі президента пройшла селекторна нарада з питань протидії коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

В ході наради зазначалося, що в Херсонській області зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації.

"Ця область першою в Україні перейшла в "червону" зону, - зазначили в ОП.

Нагадаємо, Херсонська область знаходиться в "червоній" зоні з 15 жовтня. У регіоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюються, якщо всі відвідувачі та персонал вакциновані від COVID-19.

Зазначимо, через три дні після посилення карантину в області в Херсоні склалася критична ситуація з місцями в COVID-лікарнях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Офіс президента Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус