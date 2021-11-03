Перша "червона" зона в Україні: яка ситуація в Херсоні

Херсонська область першою в Україні перейшла в "червону" зону адаптивного карантину . Через майже три тижні ситуація з коронавірусом в регіоні поліпшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Офісу президента .

"Ця область першою в Україні перейшла в "червону" зону, - зазначили в ОП.

В ході наради зазначалося, що в Херсонській області зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації.

Зазначається, що 3 листопада в офісі президента пройшла селекторна нарада з питань протидії коронавірусу під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Херсонська область знаходиться в "червоній" зоні з 15 жовтня. У регіоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюються, якщо всі відвідувачі та персонал вакциновані від COVID-19.

Зазначимо, через три дні після посилення карантину в області в Херсоні склалася критична ситуація з місцями в COVID-лікарнях.