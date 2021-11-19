Первая страна в ЕС сделала вакцинацию от COVID обязательной для всех

Как заявил канцлер Александр Шалленберг, Австрия введет всеобщий карантин и обязательную вакцинацию от COVID. Он также уточнил, что вакцинация станет обязательной с 1 февраля 2022 года, а локдаун вступит в силу уже с понедельника.

"Несмотря на месяцы уговоров, нам не удалось убедить достаточное количество людей пройти вакцинацию", - отметил Шалленберг.

Национальный локдаун означает, что население сможет покидать свои дома только для похода в магазин за покупками предметов первой необходимости и для физических упражнений. С начала этой неделе в стране действует локдаун для не вакцинированных.

Отметим, накануне был зафиксирован очередной антирекорд - в стране с населением почти 9 млн человек выявили более 15 000 новых случаев COVID.

Спрос на вакцинацию в Австрии в последние дни увеличился, и 66% населения уже полностью привиты, но это немного ниже среднего показателя по ЕС (более 67%).