Перша країна в ЄС зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх

Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх. Також в країні вводиться повний національний локдаун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як заявив канцлер Александр Шалленберг, Австрія введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від COVID. Він також уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.
"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", - зазначив Шалленберг.
Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.
Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID.
Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (більше 67%).
Нагадаємо, раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.
Також стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.