RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перша країна в ЄС зробила вакцинацію від COVID обов'язковою для всіх

Автор: Олександр Мороз

Австрія першою в Європейському союзі зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх. Також в країні вводиться повний національний локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як заявив канцлер Александр Шалленберг, Австрія введе загальний карантин і обов'язкову вакцинацію від COVID. Він також уточнив, що вакцинація стане обов'язковою з 1 лютого 2022 року, а локдаун набуде чинності вже з понеділка.

"Незважаючи на місяці умовлянь, нам не вдалося переконати достатню кількість людей пройти вакцинацію", - зазначив Шалленберг.

Національний локдаун означає, що населення зможе залишати свої будинки тільки для походу в магазин за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ. З початку цього тижня в країні діє локдаун для не вакцинованих.

Зазначимо, напередодні був зафіксований черговий антирекорд - в країні з населенням майже 9 млн осіб виявили понад 15 000 нових випадків COVID.

Попит на вакцинацію в Австрії в останні дні збільшився, і 66% населення вже повністю щеплені, але це трохи нижче середнього показника по ЄС (більше 67%).

Нагадаємо, раніше в столиці Австрії Відні розпочали вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років, хоча Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не схвалило імунізацію для цієї вікової групи.

Також стало відомо, що Угорщина введе обов'язкову ревакцинацію для медпрацівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяКоронавірусВакцинація