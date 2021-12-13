Первую в мире смерть от "Омикрона" зафиксировали в Британии

Как заявил премьер Британии Борис Джонсон, зафиксирована первая смерть от "Омикрона".

"К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона", - отметил он вовремя визита в клинику на западе Лондона.

По его словам, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с "Омикроном".