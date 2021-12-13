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Первую в мире смерть от "Омикрона" зафиксировали в Британии

Автор: Сергей Новиков

В Великобритании зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый в мире подтвержденный летальный случай он нового варианта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявил премьер Британии Борис Джонсон, зафиксирована первая смерть от "Омикрона".

"К сожалению, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от "Омикрона", - отметил он вовремя визита в клинику на западе Лондона.

По его словам, "Омикрон" - это более мягкая версия коронавирусам, которая, тем не менее, очень быстро распространяется.

Отметим, до этого Всемирная организация здравоохранения заявляла, что до сих пор не фиксировали летальные исходы у пациентов с "Омикроном".

Напомним, ранее Британия повысила степень угрозы из-за коронавируса с третьего уровня до четвертого на фоне распространения штамма "Омикрон". Людей призвали носить маски в общественных местах, регулярно делать бесплатные тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию при наличии симптомов.

А в ВОЗ уверены, что штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии.

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