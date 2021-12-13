Першу в світі смерть від "Омікрона" зафіксували в Британії

Як заявив прем'єр Британії Борис Джонсон, зафіксовано першу смерть від "Омікрона".

"На жаль, " Омікрон" призводить до госпіталізації, і, на жаль, було підтверджено, що принаймні один пацієнт помер від "Омікрона", - зазначив він вчасно візиту в клініку на заході Лондона.

За його словами, "Омікрон" - це більш м'яка версія коронавірусу, яка дуже швидко поширюється.

Зазначимо, до цього Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що досі не фіксували смерті у пацієнтів з "Омікроном".