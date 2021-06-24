Первую смерть от Delta Plus зафиксировали в Индии
В индийском штате Мадхья-Прадеш умер человек, который был заражен новым штаммом коронавируса Delta Plus. Отмечается, что пациент не был привит против COVID-19.
Об этом сообщает Тhe Indian Express.
"На данный момент в штате выявлено пять случаев варианта Delta-Plus, из них один пациент умер. Государство разрабатывает план выхода из ситуации",- заявил министр штата Вишвас Саранг.
Всего в штате было зарегистрировано четыре случая заболевания индийским штаммом.
Как отметила местная власть, четверо других пациентов выздоровели. Они были вакцинированы.
"Их образцы были собраны в мае для выявления болезни. И, согласно информации, они позже дали положительный результат на вариант Delta-Plus",- добавляют в сообщении.
Напомним, что новый штамм коронавируса Delta Plus является чрезвычайно заразным.
Подхватить его можно даже если пройти мимо больного человека без маски.
Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.