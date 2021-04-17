Первыми в МВД от коронавируса вакцинировали правоохранителей столичных аэропортов и вокзала

Первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. Прививки получили сотрудники киевких аэропортов "Борисполь" и "Жуляны", а также полицейские Центрального железнодорожного вокзала и патрульной полиции Борисполя.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

Среди тех, кто вакцинировался, заместитель главы Нацполиции – начальник полиции Киева Андрей Крищенко, начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и его первый заместитель Алексей Билошицкий.

Перед вакцинацией все правоохранители подписали согласие на прививку и прошли осмотр врачей.

Напомним, вакцинацию работников МВД будут осуществлять препаратом CoronaVac, разработанной китайским предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. В каком порядке будут вакцинировать свои подразделения, ранее сообщили в МВД.

РБК-Украина писало, что вакцина Pfizer получат работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.