Першими в МВС від коронавірусу вакцинували правоохоронців столичних аеропортів та вокзалу
Перші 200 правоохоронців вакцинувалися від коронавіруса китайським препаратом CoronaVac. Щеплення отримали співробітники столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни", а також поліцейські Центрального залізничного вокзалу і патрульної поліції Борисполя.
Перед вакцинацією всі правоохоронці підписали згоду на щеплення та пройшли огляд лікарів.
Серед тих, хто вакцинувався, заступник Голови Нацполіції – начальник поліції Києва Андрій Крищенко, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков та його перший заступник Олексій Білошицький.
Нагадаємо, вакцинацію працівників МВС здійснюватимуть препаратом CoronaVac, розробленою китайським підприємством Sinovac Biotech, та Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. В якому порядку вакцинуватимуть свої підрозділи, раніше повідомили в МВС.
РБК-Україна писало, що вакцину Pfizer отримають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонники.