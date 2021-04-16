Pfizer уже в Украине. Как будут транспортировать вакцину, и кто ее получит

Первая партия американской вакцины Pfizer от коронавируса уже прибыла в Украину. Препарат с торговым названием Comirnaty будет использоваться для вакцинации пожилых украинцев.

Сколько доз прибыло в Украину

В рамках первой партии прибыли 117 000 доз вакцины Pfizer. В ближайшее время ожидается поставка еще 950 000 доз в рамках глобальной инициативы COVAX. В целом Украина рассчитывает на минимум 8 млн доз вакцин разных производителей по этому механизму.

Что будет в ближайшие дни

117 000 доз вакцины из аэропорта едут на таможенно-лицензионный склад, где растамаживаются и после этого будут доставлены логистической компании. Она законтрактована проектом "Безопасные лекарства" при поддержке USAID и будет развозить вакцину по Украине.

Когда начнется вакцинация Pfizer

Завтра, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся по всем областным центрах. И уже 18 апреля начнутся первые прививки в Киевской области, а с 19 - по всей стране.

Эти 29 500 вакцин будут развезены по 1 170 доз в каждую область. Потому что именно с таким количеством доз контейнерами выпускает производитель. Вакцина находится в многодозовых флаконах - по шесть доз в одном флаконе.

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будет использовано 50% для первой прививки, после этого через 25 дней будет повторная вакцинация.

Кому положена прививка этой вакциной

Первые прививки вакциной Pfizer начнутся в домах престарелых - будут вакцинировать жильцов и персонал. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Как будут транспортировать вакцину

Логистическая компания будет еженедельно доставлять вакцину с центрального склада в Киеве Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 до -80.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60.

С региональных складов партии размороженную вакцину будут забирать работники мобильных бригад, и перевозить в термоконтейнерах с температурным режимом от +2 до + 8 до мест проведения прививки.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксированы время и дата размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре, которая обеспечивает поддержание температуры ниже -60 - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

при температуре от -60 до -80 - до 6 месяцев

при температуре от +2 до +8 - до 120 часов (5 суток)

при температуре до +25 - до двух часов

Срок хранения вакцины после разведения от +2 до +25 - 6 часов.