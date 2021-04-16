Pfizer уже в Украине. Как будут транспортировать вакцину, и кто ее получит
Первая партия американской вакцины Pfizer от коронавируса уже прибыла в Украину. Препарат с торговым названием Comirnaty будет использоваться для вакцинации пожилых украинцев.
РБК-Украина собрало главные заявления с брифинга главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире "Украина 24".
Сколько доз прибыло в Украину
В рамках первой партии прибыли 117 000 доз вакцины Pfizer. В ближайшее время ожидается поставка еще 950 000 доз в рамках глобальной инициативы COVAX. В целом Украина рассчитывает на минимум 8 млн доз вакцин разных производителей по этому механизму.
Что будет в ближайшие дни
117 000 доз вакцины из аэропорта едут на таможенно-лицензионный склад, где растамаживаются и после этого будут доставлены логистической компании. Она законтрактована проектом "Безопасные лекарства" при поддержке USAID и будет развозить вакцину по Украине.
Когда начнется вакцинация Pfizer
Завтра, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся по всем областным центрах. И уже 18 апреля начнутся первые прививки в Киевской области, а с 19 - по всей стране.
Эти 29 500 вакцин будут развезены по 1 170 доз в каждую область. Потому что именно с таким количеством доз контейнерами выпускает производитель. Вакцина находится в многодозовых флаконах - по шесть доз в одном флаконе.
117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будет использовано 50% для первой прививки, после этого через 25 дней будет повторная вакцинация.
Кому положена прививка этой вакциной
Первые прививки вакциной Pfizer начнутся в домах престарелых - будут вакцинировать жильцов и персонал. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
Как будут транспортировать вакцину
Логистическая компания будет еженедельно доставлять вакцину с центрального склада в Киеве Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 до -80.
На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60.
С региональных складов партии размороженную вакцину будут забирать работники мобильных бригад, и перевозить в термоконтейнерах с температурным режимом от +2 до + 8 до мест проведения прививки.
Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксированы время и дата размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.
Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре, которая обеспечивает поддержание температуры ниже -60 - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.
Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:
- при температуре от -60 до -80 - до 6 месяцев
- при температуре от +2 до +8 - до 120 часов (5 суток)
- при температуре до +25 - до двух часов
Срок хранения вакцины после разведения от +2 до +25 - 6 часов.