UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первый случай заражения COVID-19 выявлен среди участников Олимпиады в Пекине

Автор: Ольга Белей

Организационный комитет заявил, что среди членов делегаций на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксирован первый положительный случай заболевания коронавирусом. Кто конкретно заболел не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Первый положительный случай заражения COVID-19 был выявлен у члена команды зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщил оргкомитет в понедельник, за 11 дней до открытия игр", - пишет издание.

Отмечается, что оргкомитет не объявил, кто именно заболел коронавирусом, впрочем, как и не указал национальность. В данный момент известно только то, что первый случай инфицирования был подтвержден положительным ПЦР-тестом, проведенным в воскресенье в аэропорту Пекина.

Напомним, в субботу, 15 января, в столице Китая Пекине было зарегистрировано первое местное заражение штаммом коронавируса "Омикрон". Инфицирование новым штаммом выявили за три недели до проведения зимней Олимпиады 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада