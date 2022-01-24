RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перший випадок зараження COVID-19 виявлено серед учасників Олімпіади в Пекіні

Автор: Ольга Белей

Організаційний комітет заявив, що серед членів делегацій на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший позитивний випадок захворювання коронавірусом. Хто конкретно захворів не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"Перший позитивний випадок зараження COVID-19 був виявлений у члена команди зимових Олімпійських ігор в Пекіні, повідомив оргкомітет в понеділок, за 11 днів до відкриття ігор", - пише видання.

Відзначається, що оргкомітет не оголосив, хто саме захворів коронавірусом, втім, як і не вказав національність. В даний момент відомо тільки те, що перший випадок інфікування був підтверджений позитивним ПЛР-тестом, проведеним в неділю в аеропорту Пекіна.

Нагадаємо, в суботу, 15 січня, в столиці Китаю Пекіні було зареєстровано перше місцеве зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Інфікування новим штамом виявили за три тижні до проведення зимової Олімпіади 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада