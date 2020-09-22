Первый заместитель министра культуры заболел коронавирусом

В Украине коронавирусом заболел первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев. Он проходит лечение на самоизоляции.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
Все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят ПЦР-тестирование.
"Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома", - сообщили в Минкульте.
В министерстве добавили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности:
Ранее РБК-Украина писало, что на прошлой неделе COVID-19 подтвердили у еще одного народного депутата Сергея Нагорняка.
Также сообщалось, что коронавирусом заболел глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.