Перший заступник міністра культури захворів коронавірусом

В Україні коронавірусом захворів перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв. Він проходить лікування на самоізоляції.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства культури.

Всі співробітники міністерства, які контактували з Карандєєвим, проходять ПЛР-тестування.

"Перший заступник міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Він відчуває себе добре і перебуває на самоізоляції будинку", - повідомили в Мінкульті.

У міністерстві додали, що дотримуються всіх правил епідеміологічної безпеки:

на вході в будівлю працює дезінфекційна рамка і проводиться вимірювання температури;

всі співробітники і відвідувачі в масках і дотримуються дистанцію;

наявні дезінфекційні засоби, всі приміщення провітрюються.

Раніше РБК-Україна писало, що минулого тижня COVID-19 підтвердили у ще одного народного депутата Сергія Нагорняка.

Також повідомлялося, що коронавірусом захворів голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стадник.