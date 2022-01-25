Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона"
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Pfizer.
Сообщается, что компании начинают клинические испытания вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности. Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.
"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за "Омикрона", мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", - заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.
По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при "Омикроне" ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.
"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от "Омикрона", как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", - добавил он.
В общей сложности в испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:
- привитые стандартной вакциной Pfizer (две дозы) получат еще одну или две дозы вакцины от "Омикрона"
- привитые тремя дозами вакцины Pfizer получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины против "Омикрона"
- ранее невакцинированные, которые получат три дозы вакцины против "Омикрона"
Отметим, подробнее о том, когда ждать вакцину против нового штамма читайте в материале "Омикрон" распространяется по миру. Когда компании разработают против него вакцину?".
Напомним, ранее в Pfizer предложили делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций.