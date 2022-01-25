Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против "Омикрона"

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против коронавируса с акцентом на защиту от штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Pfizer .

Сообщается, что компании начинают клинические испытания вакцины-кандидата для оценки ее безопасности, переносимости и иммуногенности. Исследование будут проводить на здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет.

"Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустеры продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за "Омикрона", мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет", - заявила старший вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

По словам генерального директора и соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при "Омикроне" ослабевает быстрее, чем было с предыдущими штаммами.

"Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины на основе вариантов, которая обеспечивает такой же уровень защиты от "Омикрона", как от более ранних вариантов, но с большей продолжительностью защиты", - добавил он.

В общей сложности в испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы: